Pajalock patostreamer. Odpalić petardę przy przyłączu gazowym pod blokiem to nie „kontent”, tylko realne zagrożenie życia dla wszystkich mieszkańców.

Jedna iskra i mamy tragedię na pół osiedla.

Patostreaming nie może być usprawiedliwieniem dla skrajnej nieodpowiedzialności.

Nagłaśniać i rozliczyć, bo dziś petarda, jutro czyjaś krzywda.