Patostreamer Patryk Z (pajalock) odpala petarde na przyłączu gazowym bloku.
Skandaliczna postawa patostreamera z Kicka, który w Sylwestra odpala petardę na przyłączu gazowym pod blokiem i w ten sposób naraża życie mieszkańców całego bloku. Potrzebny wykop efekt! Nagłaśniajcie to niech nie ujdzie mu to na sucho.gerwazy-oko
Komentarze (103)
najlepsze
Jedna iskra i mamy tragedię na pół osiedla.
Patostreaming nie może być usprawiedliwieniem dla skrajnej nieodpowiedzialności.
Nagłaśniać i rozliczyć, bo dziś petarda, jutro czyjaś krzywda.
@rudolfikkrulhowgh: za dużo filmów oglądasz
Za odpalanie petardy na skrzynce przyłącza od gazu?
Mógłby odpalić 10x mocniejszą a i tak nic by się nie stało.