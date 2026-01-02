Cześć Mirki!

Podczas przesiadywania z wami na #sylwesterzwykopem napisałem komentarz na instagramie pod moim zdaniem dosyć zabawnym filmem użytkownika @olgazprojektu.



Jak widać reakcją Olgi był atak, zastraszanie mnie i próba zniszczenia opinii w branży motoryzacyjnej w której jak widać Olga również pracuje.



Akurat to mnie mocno nie dotyka, bo samochody które wrzucam na profilu są w większości moją własnością.

Natomiast zastanawia mnie czy marki motoryzacyjne chcą być promowane twarzą tak agresywnej i nieprzewidywalnej osoby jak olgazprojektu?

Po napisaniu Pani Oldze by zaznajomiła się z artykułem 212 § 1 i 2 Kodeksu karnego, nagle jej komentarz zniknął, choć do tego czasu zdążyła zrobić na mnie lincz jej fanów którzy wyzywali mnie od najgorszych, niektórzy grozili mi strasznymi rzeczami (ah ta empatia i dobre serce właścicieli psów) Na szczęście część mirków z tagu mnie obroniła :)

Na koniec moje przemyślenia a propos tej i ogólnej sytuacji z psami w Polsce.

Psy ujadają cały rok, jako, że pracuję w domu nie mogę się skupić bo psy sąsiadów ciągle szczekają, na spacer do lasu czy parku strach wyjść bo biegają wielkie psy bez smyczy i kagańców. Już jako dziecko gdy wracałem ze szkoły psy sprawiały u mnie sporo stresu, jeden mnie ugryzł (pewnie wyczuł, że jestem złym dzieckiem xD) a właściciele psa jeszcze tą sytuację wyśmiali. Zatem psy w tej ilości i przy tak nieodpowiedzialnych i agresywnych właścicielach jak olgazprojektu są niebezpieczeństwem i wielką uciążliwością dla normalnych obywateli.

Dlatego apeluję do rządu i nas rodaków by coś z tym zrobić, bo nie cierpią na tym tylko ludzie bez psów, ale też prawdziwi i zdrowi właściciele psów jak moja rodzina, znajomi czy dziewczyna która uwielbia psy i jest bardzo odpowiedzialną i świadomą właścicielką psa, natomiast przez takie agresywne osoby jak Olga, jest wrzucana do jednego wora z "psiarzami" gdzie nawet samo wyrażenie opinii czy napisanie żartu wiąże się z atakiem, agresją i karalną próbą zniszczenia opinii.