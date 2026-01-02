Cześć Mirki!
Podczas przesiadywania z wami na #sylwesterzwykopem napisałem komentarz na instagramie pod moim zdaniem dosyć zabawnym filmem użytkownika @olgazprojektu.
Jak widać reakcją Olgi był atak, zastraszanie mnie i próba zniszczenia opinii w branży motoryzacyjnej w której jak widać Olga również pracuje.
Akurat to mnie mocno nie dotyka, bo samochody które wrzucam na profilu są w większości moją własnością.
Natomiast zastanawia mnie czy marki motoryzacyjne chcą być promowane twarzą tak agresywnej i nieprzewidywalnej osoby jak olgazprojektu?
Po napisaniu Pani Oldze by zaznajomiła się z artykułem 212 § 1 i 2 Kodeksu karnego, nagle jej komentarz zniknął, choć do tego czasu zdążyła zrobić na mnie lincz jej fanów którzy wyzywali mnie od najgorszych, niektórzy grozili mi strasznymi rzeczami (ah ta empatia i dobre serce właścicieli psów) Na szczęście część mirków z tagu mnie obroniła :)
Na koniec moje przemyślenia a propos tej i ogólnej sytuacji z psami w Polsce.
Psy ujadają cały rok, jako, że pracuję w domu nie mogę się skupić bo psy sąsiadów ciągle szczekają, na spacer do lasu czy parku strach wyjść bo biegają wielkie psy bez smyczy i kagańców. Już jako dziecko gdy wracałem ze szkoły psy sprawiały u mnie sporo stresu, jeden mnie ugryzł (pewnie wyczuł, że jestem złym dzieckiem xD) a właściciele psa jeszcze tą sytuację wyśmiali. Zatem psy w tej ilości i przy tak nieodpowiedzialnych i agresywnych właścicielach jak olgazprojektu są niebezpieczeństwem i wielką uciążliwością dla normalnych obywateli.
Dlatego apeluję do rządu i nas rodaków by coś z tym zrobić, bo nie cierpią na tym tylko ludzie bez psów, ale też prawdziwi i zdrowi właściciele psów jak moja rodzina, znajomi czy dziewczyna która uwielbia psy i jest bardzo odpowiedzialną i świadomą właścicielką psa, natomiast przez takie agresywne osoby jak Olga, jest wrzucana do jednego wora z "psiarzami" gdzie nawet samo wyrażenie opinii czy napisanie żartu wiąże się z atakiem, agresją i karalną próbą zniszczenia opinii.
PS. Niedługo stuknie mi z Wami 10 lat na wykopie i zamierzam zrobić ciekawe motoryzacyjne #rozdajo, także do zobaczenia Mirki! :D
Nie wiem kim ona jest ale za plucie jadem zasługuje na zniszczenie kariery.
Jedziesz mirek do spodu
(╥﹏╥) Będę musiał teraz sprzedać mojego Astona Martina by dostać Dacię na testy xD
Chyba TIRówką
psiarze mają tyle agresji w sobie ze to już dawno przestało byc normalne
@kargulasty: dokładnie, normalny człowiek by zlał mój komentarz albo napisał po prostu coś niemiłego i tyle.
Psiarz zacznie atak i próbę zniszczenia, bo śmiałeś napisać żart o psie, to serio nie jest normalne :(
Akurat temat Olgi mi powiewa, bardziej tym znaleziskiem chciałem właśnie pokazać agresję właścicielu psów i ich bardzo dziwne zachowania.