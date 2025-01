Tworzysz pieniądz znikąd, oprocentowujesz, ludzie biorą kredyt i go spłacają przez 30 lat. Nic tylko być bankiem. A oprocentowanie na koncie? Dalej śmiesznie niskie poniżej inflacji więc i ludzie z oszczędnościami są okradani. Toż to złoty biznes.



Polska to kondominium dewelopersko-bankowe pod amerykańskim zarządem powierniczym. Tak parafrazując klasyka xd