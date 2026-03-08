Billionaires Want Us Homeless
Sytuacja z USA. Ludzie mają domy, ale muszą płacić potężne podatki. Zamieniają się w bezdomnych.editores
Nie masz 100000zł, żeby zapłacić podatek? Zlicytują ci dom.
Jak krytykują służbę zdrowia to potrafią zajrzeć co tam u hamburgerów, tutaj styki się przepalają.
@del855: Jest to bandycki podatek, jeśli jest od pierwszego mieszkania. Tak, występuje, w hiperkapitalistycznych krajach i sieje tam spustoszenie, vide załączony film. Dodatkowo jest to debilny podatek, bo wymaga określenia wartości nieruchomości, co jest jedną wielką Puszką Pandory i totalnej korupcji. Gdyby chociaż wycenianie zrobić bardziej tak, jak to kiedyś Korwin promował, ale przecież tak tego nikt nie robi. Mamy za
Ale to myślisz że jeśli u nas wprowadzą katastralny to fundusze nie będą skupowały przecenionych nieruchomości?
Dziękuję wykopowi za tak wspaniale analizy socjoekonomiczne. Mieszkajcie sobie dalej w blokach gdzie połowa mieszkań wykupionych jest "inwestycyjne" i niech sobie leży a druga pod najem. Przecież nikt nie potrzebuje tam mieszkać...
Już nie wspominając że OP to 13 latek zajarany Korwinem i Memcenem z
Tak czy inaczej, ludzie będą z---------ć, żeby żyć, bo ludzie mają z---------ć, bo od tego rośnie PKB, a
@bylem_bordo: Nie według ekonomistów tylko dla systemu ekonomicznego o nazwie "gospodarka rynkowa". W nie jest tylko jeden cel - pieniądz. Dlatego taka spirala i wszystkie abominacje (kradzież, wyzysk, monopole, etc...).
AI to zakończy - w sensie masowo przejmie pracę innych
Mowa o katastralnym.
Niedlugo, jak niektorzy dopna swego (czyli wprowadzenia katastralnego w Polsce), to zaczniemy miec te same problemy co oni, czyli miasteczka namiotow na ulicach (nie od razu, stopniowo).
I wreszcie dogonimy zachód.
@editores: Obejrzałem jednak do końca. W tym tekście są różne sprzeczne tezy (plus jedna jak najbardziej ok).
1. "Domy są za drogie i nikogo na nie nie stać, by je kupować, jedynie bogatych", ale też "domy są za tanie - jak kupowaliśmy, to były drogie, a teraz staniały, bo nikt nie chce ich kupować". - to źle że drogo, czy źle że tanio?
2. "Podatki od
@test_loginu: bogaty kupuje jako inwestycję - spodziewa się, że wzrost wartości przekroczy (odczuwalnie), opłaty na utrzymanie domu
Jak tam kiedyś pisali - dom w którym mieszkasz to nie inwestycja, bo nie możesz z niego wyjść na górce (bo musisz kupić inny, a skoro jest górka to pewnie tanio innego nie kupisz i kółko się zamyka)
Rządy zawsze mogą dosrać takie podatki, że się nie pozbierasz a domu łatwo nie przeniesiesz.