Wojskowe emerytury dwa razy wyższe niż te z ZUS. Komu przysługują?
Żołnierze i policjanci mogą liczyć na wcześniejsze emerytury już po 15 latach służby. Do tego nie płacą żadnych składekWouxus
Komentarze (37)
A wy dalej się podniecajcie pomaganiem braciom i braniem pożyczek, ukropolin strong xDDD
No i do tego cała rezerwa nie miała nawet dnia szkolenia na nowym sprzęcie. Więc jak już wybuchnie ta mityczna wojna i wezmą starych Januszy do woja to się okaże że oni nawet
Dokladnie tak. W razie faktycznego zagrożenia, kraju i tak będą musieli bronić dzieciaki i inni bez przeszkolenia, a panowie wojskowi to będą nimi dowodzić. Takich absurdow jest zresztą w tym kraju masa - od kobiet, przez księży, polityków, rolnikow, sedziów po mundurowke, a to tylko kwestia emerytur. A przywileje emerytalne to nie jedyne przywileje, jakie w tym kraju są. W ogóle określenie "równość wobec prawa" w tym kraju to
Mogliscie isć na medycyne albo na studia prawnicze i nie biadolić że wyszliscie z biedy gdzie rodzina patola która żyła od 1 do 1
Myślicie że z pracy na magazynie albo na