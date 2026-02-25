Nauczcie się wreszcie że życie to sztuka wyborów a nie plynięcie na latwizne jak g---o z prądem bo gównianych studiach. Od dawna ludzie korzystali ze swoich przywilejow i szli do policji do woja zeby miec wcześniejszą emeryture. To samo górnicy.

Mogliscie isć na medycyne albo na studia prawnicze i nie biadolić że wyszliscie z biedy gdzie rodzina patola która żyła od 1 do 1

Myślicie że z pracy na magazynie albo na Pokaż całość