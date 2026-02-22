Ciężka praca lekarki na nocnej zmianie trevoz trevoz z instagram.com dodany: 3 godz. i 45 min temu # pracbaza# lekarze# medycyna# praca# zdrowie# pracait 63 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (63)
najlepsze
Cieszy mnie że coraz więcej takich social mediów powstaje, i oni myślą że to jest fajne a nie próżne XD
@Czerwone_Stringi: coś czuję, że oni nawet nie mają pojęcia, że to tak wygląda i są święcie przekonani, że strażacy na służbie to non stop zapierdzielają jak na taśmie w fabryce. xD
@dr_Batman: pokazuje jak wygląda praca wyceniana w tym kraju na 200.000zł miesięcznie
@alteron: lekarz, który bierze prowizję od operacji? Super.
@alteron: w państwowym szpitalu na B2B?
Ale dalej jest jeszcze lepiej, bo narzeka na prysznic, że nie jest.. złoty :D
"Hehe cały dzień wale konia na home office i dostaje za to 200milionuf, już 3 mieszkanie kupiłem przed 30 trzeba być zaradnym hehe"
"Ale jak to 300tys młodzieży wzięło moje opowieści na poważnie i teraz na juniora jest 1300 kandydatów na miejsce?"
Lekarzy ratują jeszcze limity ale to nie jest nic czego presja społeczna nie ruszy.
Oczywiście najlepsi zostaną dobrze opłacani jak u programistów ale oni
@patchupdate: jak w IT pojawiły się głosy o związkach to wykop to wyśmiewał.