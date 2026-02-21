Butelkomaty zabrały plastik. Gminy podnoszą stawki za odpady
Butelki i puszki trafiają do automatów zamiast do żółtych worków, więc firmy śmieciowe tracą najcenniejszy surowiec. Gminy ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami w kraju.Pan_od_Internetu
Komentarze (76)
MAMY ROBIĆ ZA ŚMIECIARKĘ?! KLĘSKA SYSTEMU KAUCYJNEGO!
@MagicznyMariusz: mam 65 i też coś przeczuwałem
Butelkimaty! No i ekologia pełną gębą. Ludzie wożą powietrze w wewte. Butelkomaty żrą prąd 24/7.
Jak widze osoby ustawione w kolejce ze smieciami w sklepie zanim zaczna robic zakupy to juz wiem, ze zmarnowali życie i sa niezdolni do logicznego myślenia.
Śmieci się w--------a do śmietnika a dobrze funkcjonujace panstwo
Tylko prosze nie nazywaj sie wiecej mężczyzną po tym upokorzeniu.
- Podnosimy ceny bo ludzie nie segregują
- Podnosimy ceny bo co prawda ludzie segregują ale śmieci jest za dużo
- Podnosimy ceny bo ludzie segregują a śmieci jest za mało
Co q--a tym razem w tych gminnych łbach wykiełkuje, by okradać zwykłych ludzi i mieć na premie?
CPK można było naprawić, ale dla tej idiotycznej ustawy to chodzili jak jechowi po mediach i zachwalali.
I nie, nie głosowali przeciw