Nie wierzę w to co czytam. To jest jakiś polski gminny matrix.

- Podnosimy ceny bo ludzie nie segregują

- Podnosimy ceny bo co prawda ludzie segregują ale śmieci jest za dużo

- Podnosimy ceny bo ludzie segregują a śmieci jest za mało



Co q--a tym razem w tych gminnych łbach wykiełkuje, by okradać zwykłych ludzi i mieć na premie?