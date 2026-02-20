MAMY ROBIĆ ZA ŚMIECIARKĘ?! KLĘSKA SYSTEMU KAUCYJNEGO!
Od oficjalnego startu systemu kaucyjnego w Polsce minęło już kilkanaście tygodni. Miało być nowocześnie, ekologicznie i prosto, a jest chaos. Polacy stoją w kolejkach do automatów, które nie chcą przyjmować plastikowych butelek i puszek.Turpizm
- #
- #
- #
- 108
- Odpowiedz
Komentarze (108)
najlepsze
Ci co mają zarobić to zarobią ..
Polak trochę zubożeje i jak dziad będzie się szlajał z butelkami, ale kasa u smutnych panów będzie się zgadzała ..
W Polsce rocznie, wprowadza się około 4 miliardów butelek pet do obrotu .. razy 0.50 PLN równa się fajny kawałek tortu..
1. dlaczego nie głosowała przeciw ustawie, tylko się "wstrzymała" od głosu?
2. dlaczego zachwalała w mediach ustawę?
3. dlaczego nie zrobiła nic aby zmienić ustawę?
jak odpowiesz to możemy gadać, inaczej możesz się gonić
Polecam nie grać w ich grę i nie kupować nic z kaucja. Woda w wodociągach w większości miejsc nadaje się do spożycia po puszczeniu
@damch: Zdemontowaliby
albo tracisz pieniądze z kaucji
albo stoisz z worem śmieci w kolejce do butelkomatu jak do ściany płaczu
¯\(ツ)/¯
Mam dokładnie tak samo.
Filtr wody, soda stream i robię sam napoje.
Tak samo z wodą butelkowaną, mam tyle bidonów i butelek podróżnych, że w końcu z nich korzystam