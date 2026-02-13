FILAR to inicjatywa, która walczy o życie polskich mężczyzn będących w kryzysie
"Sprzeciwiamy się obojętności i społecznemu przyzwoleniu na samotność oraz cierpienie. Bez cenzury i bez korporacyjnej poprawności nazywamy problemy po imieniu: kryzysy psychiczne, finansowe i życiowe, które dotykają mężczyzn w Polsce". Inicjatywa twórców kanału "Nie wiem ale się dowiem"ray7
Znając tych niewiemisiów można się obawiać że cała para pójdzie w gwizdek a na resztę nie zostanie prawie nic
A czynnikiem dominujacym w odczuwaniu szczescia sa silne wiezi spoleczne, czyli zaufanie i relacje z innnymi . Dlatego kraje niekonieczne najbogatsze sa bardziej szczesliwe od tych najbogatszych.
Niszcz wiezi i zasady spoleczne i dostaniesz coraz bardziej nieszczesliwe spoleczenstwo cos co