pracodawca woli wam dac benefiy za 500 ziko niż 500 więcej wypłaty, bo za benefity zapłaci 350 (wrzuci w koszty) a za 500 zł podwyżki zapłaci 750, bo składka, podatek i inne zusy.

Jakby pracodawca mógł wam legalnie opłacić wynajem mieszkania za 1500zł i wrzucić to w koszty i obniżyć wam pensję o 1000zł (więc razem macie o 500 zł więcej) to jeszcze by na tym zaoszczędził.

To państwo was i januszy Pokaż całość