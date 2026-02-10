Upada mit o szkodliwym wpływie hodowli bydła na klimat
Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Nebraski w Lincoln oferuje alternatywne spojrzenie na produkcję zwierzęcą i jej rolę w zmianach klimatu. Naukowcy odkryli, że dobrze zarządzane użytki zielone mogą absorbować wystarczającą ilość dwutlenku węgla, aby zrównoważyć emisje wytwarzane przez bydło.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
mało tego, powszechna praktyka w USA sa laguny na gnojowice na gołym gruncie
w Europie takie praktyki dawno zostały wyparte
No szkody na środowisku są ale nie przyczynia się to bezpośrednio do zmiany bilansu CO2 w atmosferze. Ok, wycięliśmy puszczę, ale co stało się z biomasą? Rośliny pochłaniają CO2 tylko gdy rosną (zamykają węgiel w swojej biomasie). Jeżeli wytniemy stare drzewa i spalimy je, to całe pochłonięte CO2 wróci natychmiast do atmosfery, ale jak wytniemy je i przerobimy na drewno budowlane, to dopóki nie ulegnie ono biodegradacji ten węgiel
@fittrenerka: tak z 80% świata może o tym pomarzyć.
Tyle że dwutlenek węgla nie jest jakimś super gazem cieplarnianym.
Jest jednam z najbardziej powszechnych ale metan jest 28 razy mocniejszy.
Trochę brak informacji jak ma wyglądać odpowiednie zarządzanie. Bo większość przemysłowej produkcji mięsa to nie jest krótka która skubie sobie trawę, tylko wielkie hale, w których zwierzęta karmi się paszą. I w kalkulachach ile CO2 schodzi na kilogram mięsa uwzględnia się również to, nie tylko ile krowa metanu wypierdzi, ale ile trzeba