Trudno się dziwić. Montownia która nie dość ze nie jest już tania to jeszcze nie jest już stabilna politycznie. Z punktu widzeniazagrwnicznego pracodawcy placisz pracownikom w "tanim kraju" kupę kasy i zastanawiasz się dlaczego ciągle narzekają ze mało i co poszło nie tak. A tu okazuje się że podatki i ceny życia to mamy w europejskiej topce XD