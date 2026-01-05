Gigafabryka AI nie dla Polski? KE woli Niemcy i Francję
Polska wraz z Czechami i krajami bałtyckimi budowała regionalny sojusz pod projekt Baltic AI Gigafactory. Bruksela chce zmienić zasady wyboru, przesuwając ciężar z państw na prywatne firmy. Decyzje zapadną w styczniu, a faworytami są Niemcy, Francja i Hiszpania.ProstoZMainstreamu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 132
- Odpowiedz
Komentarze (132)
najlepsze
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: Ehhh... Zawsze trzeba sobie coś politycznego dopowiedzieć. Wystarczy zerknąć gdzie jest tańszy prąd. ¯\(ツ)/¯
Poland's electricity prices are
generally higher than the global and European averages, especially for businesses, driven by factors like CO2 costs and market dynamics, though household rates are regulated and have seen freezes, making them relatively more stable but still significant compared to some EU nations. In mid-2025, Polish residential rates were around 145% of the world average, with business rates even higher (168% of world average), placing Poland among
I co jeszcze? Żeby to później jeszcze jakiś pisowski obajtok Arabom sprzedał w zamian za grunty i kasę na fundację rodzinną?
Sam się do UE przeprowadziłem, aby mieć pewność, że będę w UE, a nie w jakimś PiS-PRLu-bis.
a teraz mi daj 15 stke ZE HEJ
Musielibyśmy mieć coś co zrekompensowało by dodatkowy koszt, ale AI w zasadzie tylko prądu potrzebuje. ¯\(ツ)/¯
We Warszawie na oko jest 26 DC a we Frankfurcie 150.