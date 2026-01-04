Aż się tak zastanawiam co tych imigrantów tutaj przyciąga bo sam znam kilku z dalekiej Azji którzy nie przyjechali tu przez agencję i że im się chce tutaj siedzieć i zasuwać po 12h za śmieszne złotówki to jestem zdziwiony jak jeden kraj na zachód mają o wiele lepsze warunki xd