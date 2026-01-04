Napływ imigrantów do Polski przyspiesza
Coraz więcej imigrantów w Polsce pomimo wyraźnego pogorszenia na polskim rynku pracy.galaxico
Komentarze (51)
najlepsze
Na obronę tego
Nie chcę psuć zabawy ale to nie jest to samo co liczba przybywających imigrantów do Polski.
@KusanagiNoTsurugi: Jak nie? Linia idzie do góry (napływ ludzi) a między 2024 a 2025 robi sie bardziej stroma (napływ przyspiesza)
Zarzuty do PIS są dwa.
1. Przede wszystkim zaczęli sprowadzanie migrantów jednocześnie budując swoje poparcie na walce z migrantami.
2. Ich ludzie zorganizowali łapówkarski system, który sięgał aż ministerstwa.
@Blaskun: 800+ powinno być zniesione.
Tak jak wszystkie inne zasiłki.
@blashot: ale kumasz, że ten wykres pokazuje tych co płacą ZUS?