"Miliony domów pozamykane na zardzewiałe kłódki". Eksperci alarmują
Za dwie dekady Polska może być krajem milionów pustostanów, a część nieruchomości zwłaszcza na wsiach i w małych miastach może trafiać na sprzedaż nawet za symboliczną złotówkę. Demografia zaczyna przeorać rynek mieszkaniowy, ostrzegają eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą".XeNinja
już to widzę, zesrają się, a nie sprzedadzą xD
https://www.otodom.pl/pl/oferta/sprzedam-nieruchomosc-w-radostawiu-dolnym-ID4tvdL
tak, nie ma dachu, jakaś wiocha z daleka od cywilizacji
nawet mury się już rozpadły
cyk, 180 tysięcy :D
No, ale Polacy wolą być emocjonalnie oszukiwani niz posiadać matematyczne wyliczenia, które pokażą im
Bo wciąż będzie brakować 2 milionów mieszkań
Spotkałem kilka takich ofert, gdzie na działce stała ridera. Zainteresowanie tym prawdopodobnie było bardzo niskie lub żadne, ale ogłoszenie szybko zniknęło z oferty po wyburzeniu starego domu i sprzedaży samej działki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale nie na ruderę z eternitem na dachu i ociepleniem 8cm, instalacje do wymiany, dziurawa droga gruntowa do sklepu, internet 3G, do miasta godzina drogi.
@TDDwBashu: W sensie znowu przekształcą je w PGRy, czy ludzie wyniosą się na wieś, bo tylko tam będzie można kupić jedzenie?
Teraz się zepsuło, ale nie znam szczegółów i nie mam kompetencji żeby znać powodu czemu już do nie pomaga