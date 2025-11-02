A najlepsze jest to że prawdopodobnie nie ma chętnych mimo takich stawek. Przyczyn jest wiele od sztucznych limitów przyjęć na studia oraz emigrację zarobkową, aż po chore prawo gdzie na SOR połowa gdzie połowa pacjentów to obszczane i zarzygane żule których lekarze znają z imienia bo pojawiają się tam średnio co 2 tygodnie.