Publiczny szpital: do 93 600 zł/mies. dla lekarza SOR w trakcie specjalizacji
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej poszukuje lekarzy do pracy w SOR w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej. Wynagrodzenie: do 63 840-93 600 zł* (*168 - 240 godzin miesięcznie)tomasztomasz1234
Komentarze (89)
najlepsze
@Furox:
Bo liczba lekarzy jest sztucznie zaniżona przez limity na studiach.
Kandydatów na lekarski jest 19 osób / miejsce.
Gdyby istniały Narodowe Izby Inżynierów Maszyn Liczących, taka cool nazwa, żadnego outsourcingu IT z Polski, czy naganiania na bootcampy by nie było, bo było by to po prostu nielegalne.
Wiadomo, pan lekarz się nie splami pracą w takich warunkach za 60k/msc bo to wstyd i urągające warunki pracy.
Szkoda tylko że 99% ludzi w Polsce wykonuje