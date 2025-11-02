Blisko 800 tys. nieodwołanych wizyt lekarskich. Pomoże centralna e-rejestracja?
Do połowy 2025 r. pacjenci nie odwołali 773 tys. zaplanowanych wizyt lekarskich - poinformował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podczas inauguracji IV edycji kampanii Odwołuję, nie blokuję.milca
Już dzwonię żeby odwołać wizytę
a nie że wizyty są od 8 a ten przyjeżdża sobie do 9 i pierwsze co to kawę robi...
Naprawdę jestem za tym, że jak lekarz zarabia 300 tys/miesiąc, to powinien być specjalnie oznaczony i wszystkie produkty, które kupuje powinny być dla niego droższe - chlebek? 100 zł. Mleko? 100 zł Porsche? 100 mln. W końcu ludzie muszą mieć z czego płacić takim typom.
@Blackorange: a co w przypadku jak lekarzyk odwoła wizytę i przypadkiem nikt o tym nie poinformuje pacjenta?
Od dawna tak już jest w wieku przychodniach, zwłaszcza gdy rejestrujesz się do specjalisty.
Obowiązkowe przypomnienie o wizycie 1 tydzień przed i 1 dzień przed na telefon/mail itd
I możemy wtedy rozmawiać dopiero
Poczytaj komentarze powyżej, jakie patoszambo tu siedzi broniące blokowania wizyt i plujące jadem na lekarzy.