Płacisz za tyle, ile wyrzucisz. Szykuje się kolejna rewolucja w segregacji śmieci
Idziemy z pomysłami na śmieci w złym kierunku. Jeśli rzeczywiście zacznie się naliczanie opłat na podstawie ilości (wagi) to wrócą czasy zaśmieconych lasów jak w latach 90+Miszel616
Komentarze (84)
mam uwierzyć w ich dobroduszność? xd
Nie prawda!!! Wtedy dopiero zacznie się prawdziwa segregacja.... Na śmieci do pieca i śmieci do lasu... ¯\(ツ)/¯
Zasada prosta, nie biorą spod domu, nie biorą na pszoku to tylko piec albo las.
@pafcio80: przecież to piniondz - złomiarze już jadą xD
Przecież firmy powinny odbierać odpady (surowiec wtórny) za darmo albo nawet płacić, właśnie jak złomiarze.
@ArnoldZboczek: Baterii też czy elektrośmieci ( ͡° ʖ̯ ͡°)