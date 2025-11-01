Wszędzie gdzie lewactwo wchodzi z butami dzieje się źle - dopłaty do mieszkań(lewicowy PiS), system kaucyjny, śmieci po raz kolejny gdzie wystarczyłoby zainwestować w sortownie, a nie robić z obywatela pracownika pszok, wynagrodzenia (nowy wał), brak ochrony granic - Ukraińcy wjeżdżają jak leci i konkurujemy już z nimi o własne zasoby xD kiedy my będziemy mieli rząd który będzie o nas myślał?, i przede wszystkim myślał logicznie, jak sami nie umia, niech Pokaż całość