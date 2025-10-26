Śmiertelny wypadek w Łodzi. Narkotest dał wynik pozytywny.
Naćpany 47-latek zjechał sportowym mercedesem na przeciwległy pas i doprowadził do śmierci prawidłowo jadącego 30-latka, kierującego oplem. Sprawca był widywany na ulicach Łodzi, jak bawi się swoim autem w Formułę 1. Kiedy zabójstwo z użyciem samochodu zacznie być traktowane poważnie?Tywin_Lannister
G---o zrobią w tym sowieckim państwie.
Dokładniejsze badania pozwolą stwierdzić, jaką substancję i w jakim stężeniu mężczyzna miał w swoim organizmie i jak bardzo wpływało to na jego zdolność oceny sytuacji na drodze
Już widzę ta sprawę sadową że stężenie pewnie było taki że nie miało to wpływu...