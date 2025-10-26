W takim USA taka recydywa za kółkiem skoczyła by się dożywociem u nas w tym kartonie polepionym gównem dostanie max z 3-5 latek a po 1-2 wyjdzie



Dokładniejsze badania pozwolą stwierdzić, jaką substancję i w jakim stężeniu mężczyzna miał w swoim organizmie i jak bardzo wpływało to na jego zdolność oceny sytuacji na drodze



Już widzę ta sprawę sadową że stężenie pewnie było taki że nie miało to wpływu...