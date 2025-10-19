Zmotoryzowani jeżdżą chodnikami (Giełda
Kierowcy nie znają przepisów. Uważają, że można jeździć po chodnikach, jeśli zachowuje się szczególną ostrożność, jest giełda, siedzi się w samochodzie albo tylko na chwilę. Nauczyła ich tego bezkarność. Kolejna wizyta pod łódzką giełdą pokazuje, że musimy przebyć długą drogę, zanim uświadomimy tychmaria_kiribati
- #
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
Komentarze (89)
najlepsze
@CrytekPL: Oho odezwał się elita narodu z wykopu xD wykopowe pajace będą się unosić kto jest marginesem a kto nie. Do budy.
i hooj wam do tego
@Plpd: we wszystkich świętych szczególnie, bo husaria nie może chodzić, musi stanąć najlepiej na grobie
@CH3j: Czwarta ( ͡º ͜ʖ͡º)
Najbardziej lubię
@metalfan: Ludzie to w dużej części debile. A na debila działa kij, jakby policja i SM egzekwowały istniejące prawo to debile by sobie nie pozwalały. Dlaczego w Szwajcarii czy Singapurze (wiem, dwa skrajne przykłady) jest porzadek? Bo gestapo mają sprawne, a funkcjonariusze nie wstydzą się sypać mandatami i holować opornych.
Kiedyś to się mówiło, "bo mam chorą córkę".
Nowy trend, "bo muszę dziecko do kościoła, do komunii", a to rzeczywiście bardzo proszę. XD