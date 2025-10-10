Jako facet przyznam się, że nie chciałbym mieć dzieci. Zawsze lubiłem spokój, którego nie zakłócałby żaden hałas, żadne okoliczności wymagające stałego skupienia i odrywającego ze swoich zainteresowań, lub sposobu spędzania czasu.

Tak naprawdę spokój jest od niedawna przywilejem, gdzie można się usadzić po swojemu, a presja społeczna (która swoją drogą kiedyś była gorsza niż komunistyczny kołchoz) nie istnieje i można mówić względnie faktycznie o wolności. Dawniej trzeba było zostać mnichem, pustelnikiem, by Pokaż całość