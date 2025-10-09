Kolezanka kiedys dowiedziala sie ze w jednym płacą 400zl/h na dyzyr weekendowy. Wzięła w ciemno. Spokojne dyzury itd.



Potem sie okazało ze pacjentów w szpitalu bylo ok 400, połowa alkusy na ciagu. W nocy przywieźli dwie próby, pelno meneli i babe w ciąży co byla na wszystko uczulona. Radiowozów stalo wiecej niz przed komendą miejską xd



To byl jej ostatni dyzur tam xd