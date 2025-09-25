Ciekaw jestem ilu z tych mądrali piszących o lenistwie nie wypaliłoby się w realiach, w których obowiazują ścisłe normy, za przestrzeganie których odpowiadacie karnie, a kierownictwo ma na nie głeboko wywalone (bo przecież nie oni biora odpowiedzialność) i potem trzeba świecić oczami przed urzednikami z UDT raz do roku, kiedy jest audyt. Wy nigdy odpowiedzialnej pracy po prostu nie mieliście.