Coraz większą liczbę Polaków dopada wypalenie zawodowe
Wypalania zawodowego staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Z badania UCE RESEARCH i ePsycholodzy.pl wynika, że w 2024 roku aż 78% Polaków miało przynajmniej jeden z czternastu symptomów wypalenia zawodowego. Psycholog Magdalena Florek uważa, że to poważny problem.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
Drugi segment to wszelkiego typu grażynki i pawełki, które "wypalenie zawodowe" wykazują jeszcze nim cokolwiek zdołają zrobić.
A trzeci to wszelkiego typu stworzonka w białych koszulkach, których sens "pracy" trzeba wręcz co dnia sobie kreować.
@Hermeutyk: ale to ja się ogólnie zgadzam z tym. Jednocześnie kadra managerska (bez względu na jakość) jest w o tyle lepszej sytuacji że ich efekty są namacalne. Jak zarządzasz zespołem, ludźmi, to
1. Pensja jest za niska.
2. Przełożony ciśnie, choć sam dostał fuchę po znajomości.
3. Pracujesz z ludźmi, których jedyną aspiracją jest obalenie po robocie kilku piw lub pójście na k*rwy.
4. Karta MultiSport ci jest do niczego niepotrzebna.
5. Owocowe czwartki mogą sobie w zad włożyć, bo wolałbyś stówkę więcej
A poza tym bardzo duży problem szczególnie wśród ciężko pracujących umysłowych pracowników.
Pracując umysłowo nie odpoczniesz dość szybko. Za to masz ciągle z tyłu głowy robotę.
To że ktoś nie wraca spocony z pracy nie znaczy, że nie jest zmęczony. To inne zmęczenie i trudniej po nim odpocząć niż po pracy fizycznej.
Nie jest ani lepsze, ani gorsze. Jest inne i nie rozumiem wyśmiewania ludzi pracujących umysłowo.