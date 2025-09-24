W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK
Zaczęło się niewinnie - wprowadzono w Polsce system segregacji odpadów, najpierw były 3 frakcje, później rozbudowano je do 5, a później dobrze funkcjonująca maszyna została popsuta.Mete0o
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 265
- Odpowiedz
Komentarze (265)
najlepsze
Pobliski las nie ma
I o to w tym wszystkim chodzi, bo to idealna sytuacja dla organizatorów tego procederu. Im więcej ludzi będzie mieć to "w nosie" tym dla nich lepiej - same zyski. Nie muszą się bujać ze zwracanymi śmieciami, a forsa z kaucji zostaje u nich w kieszeni. "Mienie" w nosie nie jest rozwiązaniem. Trzeba raczej kupować produkty w opakowaniach niepodlegających kaucji - jeśli to możliwe.
Co to są za barany to brak słów. Teraz kaucji nie ma, wypiję butelkę, zgniatam ją, wrzucam do plastiku i problem z głowy. No a teraz będę musiał specjalnie dymać z workiem butelek
@Rst00: Tymczasem klienci biedronki
Zostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa - jakoś bardziej ufam wodzie butelkowanej niż z wodociągu - jakies pół