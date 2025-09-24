Ja ostatnio chciałem oddać opony do PSZOK, ale to nie tak że sobie pojedziesz i oddasz. Trzeba zgłosić się w określonych godzinach pracy punktu, a do tego kontener na opony musi być wolny. Czaicie, mam się zwolnić z pracy i jeździć co jakiś czas aby wielmoże z PSZOK dali mi znać kiedy mogę oddać opony, bo oni takiej informacji nie mają i nie wiedza kiedy będzie wolny slot!

Pobliski las nie ma Pokaż całość