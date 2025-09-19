11 milionów Polaków z nadciśnieniem tętniczym. To już plaga
Głównym powodem wizyt w poradniach kardiologicznych w 2024 r. było nadciśnienie tętnicze, cierpi na nie 11 mln Polaków powiedział prof. Jacek Lewandowski, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (204)
Jak przesuniesz okienko norm, to i liczba nieprawidłowych wartości się zmieni.
@kolonosko: Z poziomami cukru i cholesterolu jest podobnie.
@JasnyBanan: W sumie to słyszałem kiedyś o tym, że alkoholikiem jesteś jeśli już nie możesz się doczekać sobotniego piwerka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Potem bez skomlenia, ze sa kolejki na NFZ. Wiecie, ze mamy r-------a sluzbe zdrowia wiec weźcie sie w koncu za
A to że Polaczki spaśli się jak świnie w ostatnich latach to osobna sprawa
20 zł na miesiąc xD
No ale jak chcecie to możecie mieć wysokie nadciśnienie, cholesterol i cukier. Nie moje żyćko. Powodzenia xD
A papieroska to tylko do towarzystwa zapala, bo oni nie sa z tych co sie uzaleznia xD
DZIENNIE
Z takich pacjentów których widziałem i pasują do tematu znaleziska:
1. pani 24 lata, 130kg masy ciała przy wzroście ~165cm, bolały ją kolana i biodra, nie chciała zredukować masy ciała tylko chciała tabletki