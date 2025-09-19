Hity

tygodnia

PILNE: Domagamy się delegalizacji posiadania i hodowli niebezpiecznych ras psów
5405
Dziś minęły dwa lata odkąd Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1.
4443
Chcesz dodać opinię o Media Expert? Ok, ale akceptujemy tylko pozytywne :)
3124
Sąd zdecydował. "Wtorki dla pań" w saunie to dyskryminacja mężczyzn
2956
Hiszpania też zapowiada rezygnację z Eurowizji, jeśli Izrael weźmie w nim udział
2886

