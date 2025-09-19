Tylko 2% Polakow uprawia regularnie aktywnosc fizyczna wiec sami jesteście sobie winni. Won z kanapy ruszyc dupe, odstawic fajki i a-----l i nie jeść tyle przetworzonego syfu i nie tylko cisnienie bedzie w normie, ale unikniecie wielu innych c-------h chorób, bedziecie nie tylko dluzej zyli, ale wasza jakosc zycia bedzie znacznie wyzsza.



Potem bez skomlenia, ze sa kolejki na NFZ. Wiecie, ze mamy r-------a sluzbe zdrowia wiec weźcie sie w koncu za Pokaż całość