Polacy przeciw immunitetom posłów i senatorów
Zdecydowana większość Polaków opowiada się za odebraniem parlamentarzystom ochrony immunitetowej.marbar4241
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Zdecydowana większość Polaków opowiada się za odebraniem parlamentarzystom ochrony immunitetowej.marbar4241
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
@rav2: Dobra papuga zawsze coś znajdzie a normalny/biedny/spokojny obywatel jest bezbronny co najwyżej będzie musiał się leczyć na PTSD
@costamtenteges: Od 2015 r. immunitet nie chroni posłów przed mandatami za wykroczenia drogowe.
To by posłowie musieli się bawić z 1020102102 pozwów od omzrik
A bo kaczyński powiedział, ze baby daja w szyje (było głosowanie za odebraniem immunietu)
A bo Grzegorz Płaczek pokłócił się z babą na manifestacji (kolejne głosowanie za odebraniem immunietu)
Braun maseczki nie miał i policja chciała go ukarać mandatem 300 zł (kolejne głosowanie za odebraniem immunitetu)
Teraz to pomnóżcie razy 10000
Immunitet jest po to by nie dać łatwo wrobić polityka w jakieś g---o, nie zasypywać go pozwami itp.
No ale populistyczne p---------e w tym kraju to świętość.
@pioter_ciemiezca: Czyli czego nie rozumiesz?
Kiedyś nie dało się zorganizować aby kilka milionów osób głosowało nad czymś, obecnie to jest jeden średniej klasy klaster serwerów.
Wprowadzić pozycję obywatela kwalifikowanego, który zna podstawy historii, ekonomii, wosu i czego tam jeszcze, co będzie nadawało czynne prawo wyborcze i cały ten sejm no... stara sugestia ale naboje do dragunova są pakowane po 460 sztuk.
@slums: To wyłączysz 90% ludzi, więc nikt tego nie poprze.
Z tego co kojarzę, to na Ukrainie pozbyto się immunitetów i od razu się zaczęło prześladowanie opozycji. Wystarczy nieustannie opozycję ciągać po sądach i albo się wreszcie złamią, wiec można na nich coś wymusić, albo nie będą mieli czasu chodzić na głosowania do