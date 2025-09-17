Złoty medal dla AI w międzynarodowym konkursie programistycznym
Zmodyfikowany Gemini 2.5 firmy Google rozwiązała złożony problem ze świata rzeczywistego, który sprawił trudność (nie rozwiązali zadania) programistom komputerowym. Możliwe, że ten model, to ten sam, co zdobył złoto w olimpiadzie matematycznej. [EN]Arkass
Generalnie problem jest taki, że ludzie nie zauważają, że nadal nie zautomatyzowane czegoś tak kosmicznie prostego jak pociągi, a wydaje im się, że mega prostym będzie zautomatyzowanie bardziej skomplikowanych procesów.
I co tu wstawiłeś niesamowitego? Pociągi można zautomatyzować od lat, i nie potrzeba do tego AI, ale nadal wstawiasz linki do testów i ciekawostek a nie do artykułu typu "połowa pociągów we Francji jest autonomiczna".
Szykują się przebranżowienia, sporo obóz już ucieka i myśli co dalej.
@bluehead: IMO:
Daj im jeszcze rok albo dwa, i ich motoryka powinna być już do tego gotowa. 5 miesięcy temu: https://youtu.be/NyCGQHivpbI
Daj im może 3 lata, a może i hydraulikę ogarną, kto wie.
Ostatecznie po łącznie 7 minutach myślenia wypisał liczbę, która ma 2283 zera. Więc jest błędna. Jeszcze zwróć uwagę, że gada
@dict: IMO:
LLM to obecnie tylko baza, bo idzie się w multimodalność modeli, i dąży się do "modelu świata".
@AgencyjnaAgencjaAgencji: Czyli w sumie LLMy klepią kod bazując na kodzie napisanym przez pajetów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
IMO:
Czyli prawdopodobnie ten sam niepubliczny model, który zdobył złoto w olimpiadzie matematycznej. Lżejszą wersję modelu, czyli publiczny Gemini 2.5 Deep Think - można używać w najdroższym planie abonamentowym:
ciąg cyfr od 1 do 9
wstaw pomiędzy nie operatory dodawania, odemowania, mnożenia i dzielenia. Możesz równeż używać nawiasów. tak by wynik wynosił od 0 do 10.
Wygeneruj 11 takich działań z wynikiem od 0 do 10
Gemini
Ostatnio bardzo zaciekawiło mnie czy AI tak bardzo potrafi programować w NextJs
Tyle kur..ew co sie nawypisywałem z AI to już dawno nie leciało. AI jest tak tępe ze nawet
@4srubki: IMO:
Jeszcze raz: postęp AI nie stoi w miejscu. Prawdopodobnie AI za rok będzie wyglądała trochę inaczej, a za 2 lata sporo inaczej, a za 3 lata bardzo inaczej.
Nie musisz w to wierzyć. Wystarczy poczekać. ;)