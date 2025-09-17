Jakby ktos nie rozumial czemu to przyblize problematyke, do tej pory wiekszosc modeli jechalo na ukradzionych danych tak do 2020roku czy tam w tych okolicach. Natomiast obecnie wiele firm hostujacych kod typu github itp zmienily regulaminy, lepiej wiele cloudow zmienilo regulaminy. To co wykonuje twoja lambda nie jest “twoje”, twoj kodzik na githubie jesli jest publiczny i nie ma wpros wykluczen licencyjnych a z domyslnego ustawienia nie ma, tez nie jest chroniony. Pokaż całość