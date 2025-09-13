Deweloperzy obchodzą nowy obowiązek ws. mieszkań.
Od 11 września deweloperzy mają obowiązek publikacji cen ofertowych mieszkań i domów na swoich stronach internetowych. Niektórzy próbują jednak obejść nowe przepisy, np. informując, że mieszkanie kosztuję 1 zł za m kw.PiotrSkargarkson
@zassijt0: Tam są kary, tylko deweloperzy cwaniakują albo zatrudnili prawników-idiotów. UOKiK może im za to nałożyć karę 10% od obrotu. Do tego jest jeszcze obowiązek sprzedaży po cenie lepszej dla kupującego:
thia... "promocje" ( ͡€ ͜ʖ ͡€) pewnie w ramach takich "promocji" deweloper podaje np komórkę lokatorską nie za 100k a np za 30k - PROMOCJA!
Albo miejsce parkingowe nie za 80k a za 40k - PROMOCJA!
xD
@siap_tiruriruri: Ziom, po co? Jesteś zbyt ułomny żeby takie oferty znaleźć samodzielnie, to nawet nie próbuj wyższego levelu, bo cię zmiecie z planszy.
xD