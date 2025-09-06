Nie wszyscy znajdą parę. Jak będą wyglądać związki przyszłości?
- Badania pokazują, że połowa mężczyzn nigdy nie będzie miała dzieci - mówi prof. Tomasz Szlendak. - Nie mamy dziś instytucji, które skutecznie "parują" ludzi jak kiedyś swatka czy społeczna presja coraz częściej pozostajemy sami - stwierdza. Czy romantyczna miłość wciąż istniejeMakavlani
Komentarze
czyli potomstwo będzie przysługiwało od 6/10 wzwyż
ewolucja. natura
¯_(ツ)_/¯
@Pokojowa: tak działa rynek, jeżeli wszyscy uczestnicy mają dostęp do pełnej informacji
kiedyś panna miała do wyboru kilku chłopów ze swojej wsi i brała albo zostawała sama (a presja społeczna była żeby któregoś wybrać)
teraz, raz że nie ma presji, dwa że ma dostęp do komunikacji z chadami więc nie musi się zamykać na krąg najbliższych powiedzmy 50 rodzin w których
W USA i Chinach witaminki zaczynają masowo żalić się, że na rynku matrymonialnym jest coraz mniej simpów i beciaków, bo mężczyźni, którzy nie zaliczają się do top 10%, powoli odpuszczają temat. U nas też to zjawisko się pojawi, ale kilka lat później (zwłaszcza przy dużej świadomości blacklilla wśród zetek).
Dodajmy, że przez katastroficzną demgorafię masowa imigracja inżynierów jest nieunikniona.
Myślicie, że
Jeżeli w społeczeństwie udział kobiet i mężczyzn jest mniej-więcej po połowie, ale to połowa mężczyzn nie będzie miała dzieci, to z kim kobiety je będą miały? Poligamia?
skąd? chad grający na 2 fronty, pamiątka z safari itp
Kobiety uciekają z prowincji bo tam nie ma lekkiej pracy którą mogłyby wykonywać bez studiów. Mężczyźni dzisiaj w zawodach technicznych mogą zarobić sensownie bez studiów i to często na prowincji. Mediana zarobków mężczyzn jest w Polsce nadal wyższa niż kobiet.
Jak można na podstawie tego wyciągać wnioski, że kobiety są bardziej zaradne i obwiać mężczyzn?
Pan profesor kompletnie pomija kwestie neurologicznej budowy mózgu i różnic w
@Cadfael: Bo to skomlą przegrywy ktorzy cale zycie nie rozwineli zadnych umiejetnosci praktycznych.
Nie chodzi o to zeby mieli nie wwiadomo jakie wwyksztalcenie, najczesciej wystarczy zawodowka jakis lakiernik, elektryk, hydraulik, mechanik samochodowy i chlopy sa w stanie zarabiac dobre pieniadze.
To nie czasy jak 20 lat temu ze zawodowka = patologia. Juz nie.
A przegrywy to mam wrazenie ze najczesciej