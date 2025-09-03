przeciez to jest jakiś absurd, leasingi, zobowiazania firmy, każdy kontrakt b2b ma dwie strony, często jedna jest podmiotem zagranicznym, nie można od tak przekonwertować sobie go na UoP. Pomijajac już to że przedsiębiorca będzie musiał przekierować swoją kreatywnosć z budowania PKB na szukanie luk w tym durnym pomyśle.