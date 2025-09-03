Urzędnik zlikwiduje firmę i przekształci ją w etat. Jest projekt ustawy.
W zeszłym roku rząd oficjalnie zaprzeczył, jakoby pracował nad ustawą umożliwiającą dokonywanie tzw. testu przedsiębiorc. Tym razem może się uda. Po cichu.Duperel
Komentarze (110)
@dafto: Na pewno pracownik się zgadza, bo mu to odpowiada, a nie przez przymus ekonomiczny jak np. opłaty za mieszkanie, jedzenie. Ale wiem, wiem, na pewno wystarczy zmienić pracę. A jak na lokalnym rynku jest tylko jeden pracodawca co swoją monoponistyczną sytuację wykorzystuje to wystarczy wyjechać do Warszawy, bo miejsca starczy dla wszystkich i tym razem się uda.
Bo takie urzędowe przekształcenie to gorzej niż wyrok. Bo skoro to "nie była działalność" to:
- odprowadzane składki (zapewne od minimum) do ZUS były źle odprowadzane (za niskie, na etacie byłyby wyższe). Różnica do dopłacenia ile lat wstecz?
- odliczane koszty (choćby najmu auta, paliwa) nie mogły być kosztem, do zwrotu podatek, ile lat wstecz, 5+1?
Itd. Więc długi
Po co inpost. Państwowy Orlen zatrudnia WSZYSTKICH kierowców cystern dostarczających paliwo na stacje w ramach B2B i nie ma nawet możliwości pójścia na UoP xD
Gigantyczne kary umowne i odpowiedzialność za wybuch cysterny po stronie "podwykonawcy". Państwo samo omija przepisy które egzekwuje wobec firm.
@ziemniak_na_export: To skoro tak mało płacą to może niech nie płacą wcale? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Oh nie, bo wtedy piramida zusowska się nie domknie. Wtedy to już ich pieniądze są potrzebne.
@TheKirghizLight: Serio? To np. od ilu klientów w ciągu miesiąca mówimy o działalności gospodarczej, a do ilu jest to UOP. Bo klasyczna definicja pracownika sprawdza się równie dobrze np. u Twojego fryzjera, u którego strzyżesz się zawsze w tym samym miejscu, zawsze w ostatni dzień miesiąca po południu i zawsze mówisz mu jak ma strzyc. I