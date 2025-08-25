22,7% biur w Katowicach jest puste. Kryzys w nieruchomościach biurowych
Sektor nieruchomości biurowych w wielu największych miastach Polski cechuje się wysokim odsetkiem pustostanów. W Katowicach wynosi on około 22,7%, w Łodzi 21,6%, we Wrocławiu 20,5%, w Krakowie 17,3%, a w Warszawie 10,8%.przemyslaw-tabor
Komentarze
nie wiem czemu rządy napierają na takie bzdety jak papierowe słomki, zamiast napierać na pracę z domu? Ja przez ostatnie 3 lata zaoszczędziłem krocie na paliwie na dojazdy do pracy, delegacje itp po tym jak sie okazało że można wszystko zdalnie załatwiać. To są tony ropy która nie poszła spalona w atmosfere, dziesiątki tysięcy km których nie nakręciłem na auto przez co pojeździ lata dłużej
to jest
@Miszczu_wszystkiego: bo to nie chodzi o prawdziwą ochronę środowiska (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
A czesc firm buduje dla siebie nowe siedziby.
Firma szukająca biura chce mieć go w nowym budynku i w modnej lokalizacji (prestiż). Starsze biurowce tracą w ten sposób klientów, a walczyć ceną nie mogą, bo koszt eksploatacji starszych budynków jest wyższy. W końcu dochodzą do momentu, że taniej jest zbudować nowy biurowiec, a ziemię sprzedać deweloperowi.