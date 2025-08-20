Złodziej ukradł rower z górskiej wypożyczalni - prośba o wykop efekt
!!!Uwaga złodziej!!! Dnia 13.08 o godzinie 14.30 w wypożyczalni rowerowej "GreenEbike Sudety" obok Schroniska PTTK Andrzejówka złodziej ukradł rower elektryczny. Ta wypożyczalnia jest zarządzana przez Spółdzielnie Socjalną, która wyciąga rękę do osób wykluczonych i potrzebujących pomocy z rejonu.jonik
Komentarze (19)
Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację: znajdujesz ten rower.
Fizycznie u kogoś za płotem, albo jako ofertę na portalu aukcyjnym.
Co dalej?
Policja ci nie pomoże, samodzielnie bez łamania prawa też nic nie możesz.
Jaki jest plan na „wykop efekt”?
@Krole: przecież to nigdy nie trafi do sądu
chyba, że jakiś „wykopowy efektor” zabawi się w batmana
i najedzie posesję jakiegoś niedosprawnego umysłowo słupa,
u którego będzie dziuplował trefny rower
@Krole: ukraść z powrotem sobie... jak policja nie chce śledztwa w twoje sprawie to myślisz że złodziej pójdzie na police i zgłosi że ktoś mu zabral rower co dopiero ukradł - no nie.. xD
wchodzisz, mówisz, że jesteś Lechem Kaczyńskim z Warszawy, nikt nie sprawdza żadnych dokumentów, bierzesz co chcesz i wychodzisz...
Można zweryfikować przez edokumenty, można poprosić o zrobienie przelewu na 1zl, numeru telefonu czy w ogóle odpowiada pewnie też nie sprawdzili.
Ja rozumiem że podstawowym problemem jest złodziej ale są sposoby żeby takie ryzyko minimalizować.