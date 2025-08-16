Potrzebuję pomocy / Pomagam
Dzień dobry, Nazywam się Dawid Franz i obecnie przebywam w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu (Oddziałdawid-franz98
małego proszku do prania,
butów w rozmiarze 43,
mam na imię Dawid, obecnie przebywam na oddziale w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Nie mam rodziny ani bliskich, którzy mogliby mnie wesprzeć – dlatego zwracam się tutaj, bo wiem, że Wykop już nieraz pomógł ludziom w ciężkich sytuacjach.
Brakuje mi podstawowych rzeczy – jeśli ktoś miałby możliwość, bardzo przydałyby się:
mały proszek do
Oddział 3 Dawid Franz
