Tak wyglądała moja walka o życie na OIOM-ie. Dziś jestem w szpitalu w Lublińcu, staram się podnieść po wszystkim i dalej walczyć – tym razem z depresją, chorobami i codziennym przetrwaniem. To nie jest łatwe, ale żyję. I proszę tylko o trochę empatii, bo każdemu może się życie zawalić w jednej chwili. Dziękuję każdemu, kto choć przez chwilę zatrzyma się przy tej historii