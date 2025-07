Polska to takie eldorado z tymi biznesmenami, politykami, prawami, zakazami i sprawiedliwościami, że aż chce się żyć i w ogóle. Zresztą przeludnienie jest po co nam tylu ludzi. Jeszcze niedawno się śmiali z rodzin wielodzietnych bo przecież model rodziny nowoczesnej to jest 2+1+kot, a teraz zdziwienie. Niech spadają na drzewo.