dzisiaj sprawdzić wiedze podczas rekrutacji można tylko na miejscu. Podczas rekrutacji online każdy może mieć chatgpt podłączone by wyłapywał mikrofon i dostawał odpowiedzi. Prawda taka też że rekrutacje w IT to nie sprawdzenie wiedzy przyszłego pracownika, a próba go uwalenia by przemyślał czy na 100% podał dobrą stawke. Zadania z różnych algorytmów i struktur danych z turniejów, a pracownik składa podanie na backend gdzie będzie wystawiać API albo integrować z innymi.