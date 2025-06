Czemu janusze mają taki problem z podaniem wynagrodzenia? Przecież marnują tylko czas i sobie i potencjalnym pracownikom, bo jak chłop/baba na rozmowie rekrutacyjnej się dowiedzą, że mają i tak zapieprzać za minimalną czy nawet jeszcze mniej (bo reszta pod stołem), to po prostu wyjdą, jeśli to nie są ich oczekiwania płacowe xD. Tak więc na co liczą? Że jak już się komuś chciało pofatygować, to już zostanie i będzie robić za tę Pokaż całość