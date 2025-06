To zależy od sposobu wykorzystywania samochodu - jeżeli jest do celów mieszanych to odliczasz 75% kosztu i połowę VAT - sam fiskus zakłada taką możliwość więc wszystko ok.

No chyba że ma zadeklarowane wykorzystywanie tylko dla działalności (i pełne odliczenia) to wtedy trochę nie teges.