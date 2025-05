Ci, co oszczędzają, są pasożytami systemu. W systemie kasa musi pływać, z rączki do rączki, z każdej transakcji podatek, praca zrobiona, 23% zapłacone. Do tego ci, co oszczędzają to pasożyty, co mogą kontrolować własne życie. Co mi po człowieku w systemie, co nie można wymuszać mu więcej ilości nadgodzin, większego posłuszeństwa, gdy może odpowiedzieć mi: "wyp...", bo stać go na rok na bezrobotnym, by spokojnie znaleźć sobie prace?



