Po co to w ogóle jest nagłaśniane? Czy nie taka jest rola okna życia, żeby ktoś, kto ma jakieś poważne problemy, mógł oddać tam dziecko? Jeśli za każdym razem będzie afera związana ze skorzystaniem z okna życia, to za chwilę stracą one jakikolwiek sens, bo ludzie będą się bali skorzystać z tej opcji. Oby tylko nie skończyło się tak, że będziemy częściej słyszeć o noworodkach znalezionych w śmietnikach itd.