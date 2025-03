Ogólnie branża spożywcza powinna dostać solidny w------l za to, co robią. Jeśli coś jest produktem mięsnym, powinno mieć minimum 85% mięsa i koniec dyskusji. Wszystko, co ma mniej nie powinno być w Polsce produkowane, dystrybuowane ani sprzedawane.



Tak samo dodawanie cukru do produktów. Powinno być jasne, że jogurt z owocami jest jogurtem z owocami, a nie jogurt z 4 łyżeczkami cukru i 0,03% soku z owoców. Takie akcje też powinny być zakazane. Pokaż całość