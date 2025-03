Schodziłem w ostatnich 2 miesiącach ponad 20 mieszkań w Krakowie. To co jest dostępne:

- kurniki z metrażem do 57 metrów (deweloper wybudował całe spore osiedle, 7 bloków, i NAJWIĘKSZE dostępne mieszkanie to 57 metrów

- mieszkania zaraz przy ruchliwych i hałaśliwych drogach baz żadnych barier dźwiękoszczelnych

- mieszkania gdzie to najbliższego tramwaju jest 2 km

- mieszkania gdzie z okna do okna sąsiada jest tyle, że może razem telewizor oglądać

