Już kiedyś to pisałem, płatności elektroniczne to wygoda, ale gotówka to gwarancja. Większość płatności robię w formie elektronicznej, ale zawsze w portfelu mam gotówkę za którą jestem w stanie opłacić zakupy w spozywczaku czy na stacji.



Tak samo z haslami, fajna funkcja że przeglądarka zapisuje hasła do portali ale warto mieć hasła również na zwykłej kartce gdzieś schowane częściowo zanonimizowane.