Ja to do teraz nie rozumiem jak to może tyle kosztować. Troche dmuchanego gazobetonu, kable, rury kanalizacyjne i tyle. Tanie drzwi i plastikowe okna. Wszystko na surowo w środku, goły beton, prosta robota. Na zewnątrz betonowy plac z kostki i posiana trawa. A za pomieszczenie kilkadziesiąt metrów za 500 tys. Wysoki koszt działki? Bez przesady budujesz jeden lokal na drugim, przy domach to jeszcze rozumiem. Taki mały blok 4 piętra, 5 klatek Pokaż całość