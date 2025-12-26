To niemożliwe! Fatalni pracownicy i prezes wzywają policję!
Co tu się stało? Audyt obywatelski odwiedza okolice firmy, która szarżuje ze znakami zakazu foto. Prezes i jej pracownicy obrażają mnie, zakazują, nie przyjmują żadnych argumentów, są wulgarni i aroganccy. Wzywają gliniarzy, a ci reagują jak nikt inny!wedontcare
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Komentarze (74)
najlepsze
a najlepsze, ze jak tak sie upieraja na to legitymowanie, to przeciez zawsze moga legitymowac tego, co zglasza...
Ciekawe co na to ten szon który jest niby "panią prezes".
@kapitan-serwatka: profesionaliscy to by byki gdyby okazało się, że wlepili wzywającemu bezpodstawnie mandat za ich bezpodstawne wezwanie.
Policjanci bardzo dobrze sie zachowali.