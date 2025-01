Za nieodśnieżenie/nieusunięcie lodu z naczepy powinno być zabierane prawko na 3 miesiące. Gdybym jechał z 50 kilogramową kanapą na dachu i spowodował wypadek to co by mnie czekało? Stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym. Tymczasem co jadę autostradą to muszę uważać jak w grze komputerowej na latający lód.