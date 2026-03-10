Dziwne to prawo, że wystarczy wskazać fikcyjnego kierowcę żeby nie płacić. Powinien płacić właściciel pojazdu bo to jego problem, że nie wie kto jechał.



Ja raz w życiu przekroczyłem, dostałem list i zapłaciłem to całe 100 zł i powiem szczerze, że przekroczenie niewielkie ale fotoradar stoi w odpowiednim miejscu czyli w takim, że bez niego ludzie nie mogą się bezpiecznie włączyć do ruchu i tylko ten fotoradar powoduje, że trzeba zwolnić do Pokaż całość