Polski lekarz stworzył aplikację AI w tydzień. Pokonał 13 tysięcy programistów
Polski kardiolog dr Michał Nedoszytko w tydzień zbudował aplikację AI i zgarnął podium w globalnym konkursie Anthropic. Narzędzie tłumaczy pacjentowi w prosty sposób zalecenia po wizycie u lekarza i pozwala zadawać pytania o leczenie na podstawie dokumentacji medycznej.portal_przemyslowy
Zięba wyprzedzał swoje czasy w tym układzie xD
Tutaj rozumiem część reklamowa tego AI bo czytając pierwsze zdanie:
Chętnie zobacze tą prywatność danych medycznych jak ten lekarz "programista" o to zadbał ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@blashot: przecież na wszelkiego rodzaju hackathonach nikt nie oczekiwał produktu gotowego do wrzucenia na produkcję nawet przed erą AI, kiedy profesjonalni programiści wygrywali
@blashot Ale on nawet w Polsce nie mieszka wiec raczej nie jest jak większość programistów na tagu tutaj, gdzie zależy im tylko na kasie i ruchaniu pracodawcy... no oprócz śmiania sie z plebsu nie będącego programistami ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Po pierwsze, to nie jest pierwszy lepszy lekaż tylko gość, który wdrażał poprzednio już wiele projektów technologicznych.
Po drugie, może i kod wyklepał w tydzień, ale w jedym z wywiadów padło, że pracował koncepcyjnie nad aplikacją chyba z 3 lata.
Ludzie dalej wyobrażają sobie programistę jako kogoś kto maniakalnie godzinami klepie w klawiaturę a na ekranie pojawiają się setki linii kodu jak w jakimś filmie. Stąd potem im się wydaje, że te algorytmy AI to takie cudowne narzędzie, które wszystko przyspieszy o 500%.
Natomiast często wygląda to tak, że napisanie kodu to jakiś mały procent poświęconego czasu na dany temat, a
@Mores: Paliwoda zejdzie na zawał, gdy to zobaczy.
Aplikacja nie jest ani gotowa produkcyjnie ani bezpieczna i z tego powodu trzeba ją rozebrać na częście pierwsze i napisać od nowa z tym co jest bezwględnie wymagane dzisiejszymi standardami
Typowe p@delenie jak "wrzućta tą makiete" na produkcje bo mię w kieszeni swędzie
Ktoś to kupi i przepisze i wyda to będzie nie kupi to nie będzie i tyle, bo nie chciałbym użyć czegoś
@navaare: Jak 95% aplikacji na rynku z KSeF'em na czele.