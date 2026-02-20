Z Polski do światowej czołówki AI. Kardiolog na podium prestiżowego hackathonu
3 miejsce na hackathon w USA! Gratulacje Dr Nedoszytko!Zza_Oceanu
"Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wsparcia pacjentów po wizycie lekarskiej — pozwala im łatwiej analizować swoją dokumentację medyczną, zrozumieć zalecenia i lepiej kontrolować proces leczenia."
To wygląda jak wrzucenie lekarskich notatek jako prompt to byle g---o LLMa i poproszenie o uporządkowanie go...Co w tym takiego wow?
Nie no może czegoś nie rozumiem, ale do tej pory takie
Ja byłbym nawet bardziej cyniczny. AI bańka powoli pęka
nikt ci nie każe stosować się do zaleceń lekarzy. Jesteś dorosły i możesz robić, co ci się żywnie podoba. Ja myślę, że skoro pisał to lekarz, to jednak zna wymagania "biznesu" :)
Jak oni mogą!
Powinni siedzieć w klatce albo kulą przykuci w gabinecie
xd