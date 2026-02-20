patrzyłem na tą aplikację: to jest dyktafon który robi notatki z wizyty i analizuje je - możliwe, że (tego nie sprawdzałem) - podaje wytyczne i weryfikuje merytorycznie lekarza. / wzbogaca wywiad o dane z badania fizykalnego? nie wiem.. czy jest innowacyjne. na pewno pod względem zbierania danych do sprawy ewentualnej sądowej tak.. czy przełoży się na zdrowie pacjenta? - jeśli w sposób zindywidualizowany wbije mu do głowy zalecenia to owszem.