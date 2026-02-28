Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3255
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3125
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2771
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2427
Związek zawodowy policjantów twierdzi, że policjantów nie wolno badać alkomatem
2327

Powiązane tagi