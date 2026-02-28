Zawsze mnie drażni jak ktoś stara się coś wymusić na L, tak jak tutaj szybszej jazdy tak w miastach trąbią bo L ma czelność stać chwile dłużej na światłach bo się komuś auto wysprzęgliło - banda debili i tyle, ja tam L kiedy można to zawsze wpuszczę niech sobie ktoś spokojnie robi manewr bo się UCZY, jak mam okazję to taką wyprzedzę aby się nie wlec ale no chryste panie xD