A na te rosnące płacę jest taki prosty sposób, nic nie trze zmieniać, nic modyfikować.

Płacę te ustala się na podstawie danych podawanych przez GUS, średnia płaca.

Wystarczy aby ten parametr nie wzrósł i płacę staną w miejscu.



Tylko teraz haczyk... jak ten parametr nie wrośnie to przedsiębiorców nie da się skroić na składkach. I tu jest pies pogrzebany. Jak nie podniosą to przedsiębiorcy nie zapłacą więcej. Jak podniosą to są podwyżki. Pokaż całość