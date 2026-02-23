Szpitale pod ścianą. "Wynagrodzenia zjedzą całą składkę zdrowotną"
- Jeżeli wzrost płac w szpitalach zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie, a system finansowania ochrony zdrowia nie zmieni się, to wkrótce wpływy ze składki zdrowotnej będą wystarczały tylko na wynagrodzenia pracowników - mówi Portalowi Samorządowemu radca prawny Bernadeta Skóbel z ZPP.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (29)
najlepsze
Płacę te ustala się na podstawie danych podawanych przez GUS, średnia płaca.
Wystarczy aby ten parametr nie wzrósł i płacę staną w miejscu.
Tylko teraz haczyk... jak ten parametr nie wrośnie to przedsiębiorców nie da się skroić na składkach. I tu jest pies pogrzebany. Jak nie podniosą to przedsiębiorcy nie zapłacą więcej. Jak podniosą to są podwyżki.
@Bad__Wolf: I do tego jak bezwzględny łupieżca, bo to nie jego ciastko. ¯\(ツ)/¯
Miesiąc wczesnej zaczną być na drugim progu.
Kto na tym zarobi?
Źródło.onet wywiaz z naczelnym NIL.
4 etaty po 12h w 24h jak to jest możliwe. A kasy zaraz braknie...prawda jest taka, że za to ile zarabiają często
Pisaliśmy na ten temat już niejednokrotnie. Mamy układ, w którym niejako krańcowo każda dodana złotówka do systemu to złotówka w kieszeni lekarza.
Gdybym teraz na ulicy zwanej NFZ znalazł dodatkowe "pisiont groszy" to jakiś lekarz wysunąłby rękę i rzekł "moje!".
A szkoda, bo ja bym wolał, żeby z tych 50 groszy tak chociaż ze 40 poszło "na strzykawki", czy tam pościel.